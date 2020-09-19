Львівщина прийматиме чемпіонат України з велоспорту

Уже наступного четверга, 24 вересня, на Львівщині розпочнеться чемпіонат України з велоспорту на шосе у багатоденній гонці та парній гонці. На змаганнях очікують понад 200 учасників, які представлятимуть 20 команд з 13 областей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Спочатку спортсмени позмагаються у багатоденній гонці. Щодня велосипедисти долатимуть понад 100 км на дорогах Львівщини.

Найкращих визначать в індивідуальному та командному заліку. Згодом визначать чемпіонів і в індивідуальній гонці на 25 км. Спортсмени стартуватимуть з проміжком в 1 хвилину.

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Наприкінці змагань відбудеться також парна гонка 50 км. Львівщину на цих змаганнях представлятиме понад 20 учасників.

Нагадаємо, наприкінці серпня у Львові відбувся чемпіонат України з велоспорту на треку.

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