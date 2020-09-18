У Львові з початку року 31 дитина потрапила до лікарні з алкогольним отруєнням

За 8,5 місяців 2020 року в міську дитячу клінічну лікарню Львова госпіталізували 31 дитину внаслідок гострого отруєння етанолом. Усі вони були у важкому стані. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як зазначають медики, отруєння етанолом серед дітей становить 20−25% від всіх отруєнь, натомість у Європі цей показник становить 5−7%.

«За 8,5 місяців цього року у відділення реанімації поступила 31 дитина з гострим отруєнням етанолом – це був і самогон, і вино, і горілка, і віскі тощо. З них 60% -дівчата, 40% – хлопці, віком від 10 до 15−16 років. Всі діти, які поступають зі Львова і найближчих районів області, є у важкому стані без свідомості з проявами токсичної енцефалопатії, іноді у глибокій комі. З них 10−15% мають різного виду травми – від черепно-мозкових травм, до травм грудної клітки, кінцівок, садна, травми живота.

Реклама партнерів

Всім дітям, які поступають до нас, ми проводимо відповідно діагностику і лікування. Проводиться промивання шлунку, введення сорбетнів і відповідна терапія, яка може продовжуватися від кількох годин до доби-півтори — залежно від складу етаноловмісного продукту, віку дитини і виду травми», – каже завідувач відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії міської дитячої клінічної лікарні Ігор Лукасевич.

Він зауважив, що кожного року від 40 до 50 дітей поступають в лікарню внаслідок такого отруєння етанолом.

«Всі діти, як правило, виліковуються, половина з них переводиться у інші відділення для доліковування цих травм, які отримали після чи під час прийому етанолу. В усіх випадках ми сигналізуємо відповідні структури, щоб розуміти, чи діти мають якийсь соціальний захист», – додав Ігор Лукасевич.

Детальніше про проблему вживання алкоголю серед дітей читайте у матеріалі Львівського порталу «Алкогольна (не)залежність. Чому наші діти «підсідають» на міцні напої».

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.