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Ryanair анонсував скорочення рейсів у жовтні

Ольга Денисяка

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Ірландська авіакомпанія Ryanair додатково скоротила кількість своїх авіарейсів в жовтні ще на 20% у зв’язку з пандемією коронавірусуЛоукостер закликав негайно ввести в дію запропоновану ЄС скоординовану систему обмежень. Про це повідомляє The Guardian, передає РБК-Україна. 

 

Як повідомляється, Ryanair буде літати приблизно на 40% від потужності, яка була у неї в жовтні минулого року, в порівнянні з попереднім цільовим показником в 50%. 

«Якщо нинішні тенденції і неправильне управління урядів ЄС у сфері відновлення авіаперевезень і нормальної економічної діяльності продовжаться, то аналогічні скорочення потужностей можуть знадобитися і в зимовий період»,- йдеться у повідомленні. 

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Таким чином, авіакомпанія очікує менше 30% порожніх місць на своїх рейсах у жовтні після скорочення пропускної здатності. 

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