Поціновувачів запрошують послухати бродвейські мюзикли у супроводі оркестру

Львів’ян запрошують 23 вересня о 19:00 год. на концерт «Бродвей», який виконуватимуть відомі музиканти Наталія Степаняк та Петро Радейко у супроводі оркестру «INSO-Львів».
Концерт відбудеться у новій атмосферній локації Ennio Event Square, яка розташована на вул. Джерельній, 22 у Львові. Це місце якнайкраще підходить для проведення безпечних концертів.
Меломани, які прийдуть на концерт, відчують атмосферу Нью-Йорку 20-хх років минулого століття, адже звучатимуть найвідоміші шлягери з бродвейських мюзиклів, які не втрачають своєї популярності і вже давно стали класикою.
Диригуватиме оркестром Юрій Бервецький.
Дрескод в стилі Great Gatsby. Квитки на сайті https://cutt.ly/wfUxOuk
Програма:
- «Привид опери»: пісня «Музика ночі», комп. Ендрю Ллойд Веббер
- «Американець в Парижі», комп. Джордж Гершвін
- «Кішки»: «Спогади», комп. Ендрю Ллойд Веббер
- Сюїта з мюзиклу «Знедолені», комп. Клод-Мішель Шонберг, Ален Бубіл, Герберт Крецмер
- Сюїта з мюзиклу «Вестсайдська історія», комп. Леонард Бернстайн
- «Не плач за мною, Аргентина», комп. Ендрю Ллойд Веббер
- Сюїта «Присвята Генрі Манчіні», комп. Любомир Ліщук
- «Summer Time», комп. Джордж Гершвін
- «Місячна ріка», комп. Генрі Манчіні
- Арія Жана Вальжана з мюзиклу «Знедолені»
- Дует Фантіни та Жана Вальжана з мюзиклу «Знедолені»
- «Far and Away», комп. Джон Вільямс
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Соломія Головіна