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Поціновувачів запрошують послухати бродвейські мюзикли у супроводі оркестру

Соломія Головіна

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Львів’ян запрошують 23 вересня о 19:00 год. на концерт «Бродвей», який виконуватимуть відомі музиканти Наталія Степаняк та Петро Радейко у супроводі оркестру «INSO-Львів».

 

Концерт відбудеться у новій атмосферній локації Ennio Event Square, яка розташована  на  вул. Джерельній, 22 у Львові. Це місце якнайкраще підходить для проведення безпечних концертів.

Меломани, які прийдуть на концерт, відчують атмосферу Нью-Йорку 20-хх років минулого століття, адже звучатимуть найвідоміші шлягери з бродвейських мюзиклів, які не втрачають своєї популярності і вже давно стали класикою.

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Диригуватиме оркестром Юрій Бервецький.

Дрескод в стилі Great Gatsby. Квитки на сайті https://cutt.ly/wfUxOuk

Програма:

  1. «Привид опери»: пісня «Музика ночі», комп. Ендрю Ллойд Веббер
  2. «Американець в Парижі», комп. Джордж Гершвін
  3. «Кішки»: «Спогади», комп. Ендрю Ллойд Веббер
  4. Сюїта з мюзиклу «Знедолені», комп. Клод-Мішель Шонберг, Ален Бубіл, Герберт Крецмер
  5. Сюїта з мюзиклу «Вестсайдська історія», комп. Леонард Бернстайн
  6. «Не плач за мною, Аргентина», комп. Ендрю Ллойд Веббер
  7. Сюїта «Присвята Генрі Манчіні», комп. Любомир Ліщук
  8. «Summer Time», комп. Джордж Гершвін
  9. «Місячна ріка», комп. Генрі Манчіні
  10. Арія Жана Вальжана з мюзиклу «Знедолені»
  11. Дует Фантіни та Жана Вальжана з мюзиклу «Знедолені»
  12. «Far and Away», комп. Джон Вільямс

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