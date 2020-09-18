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Курсанти Львівського університету БЖД склали присягу

Ольга Денисяка

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18 вересня курсанти 1-го року навчання Львівського державного університету безпеки життєдіяльності склали присягу на служіння українському народу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради. 

Спершу курсанти поклали квіти до підніжжя пам’ятника вогнеборцям, що розташований на території навчального закладу. Відтак, урочисто склали присягу цивільного захисту. В урочистостях взяли участь 125 першокурсників. 

Також з нагоди Дня рятувальника та початку нового навчального року, Ювілейною монетою імені Короля Данила Галицького мер нагородив Годія Віталія — начальника курсу навчально-наукового інституту пожежної та техногенної безпеки університету. А також значком «Прапор України» мер відзначив ректора вишу Мирослава Коваля. 

   

Довідка 

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності (ЛДУ БЖД) — навчальний заклад України, який здійснює підготовку фахівців, що працюють в галузі безпеки людини. ЛДУ БЖД — єдиний навчальний заклад України, який є членом European Fire Service College’s Association (EFSCA). 

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Фото: ЛМР

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