Львівська хорова капела «Дударик» отримала національний статус

Президент України Володимир Зеленський присвоїв статус національної Львівській державній академічній чоловічій хоровій капелі «Дударик» з колективом-супутником хором хлопчиків. Відповідний указ глава держави підписав під час зустрічі з ректорами закладів вищої освіти Львівщини в межах робочої поїздки до регіону, передає пресслужба Львівської ОДА.

«Я вас вітаю й отримую задоволення, підписуючи цей указ», – сказав він, звертаючись до керівника колективу.

Президент назвав капелу справжнім українським брендом.

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«Багато є колективів, які дали тисячі концертів. Але головне, що ці колективи несуть пам’ять, історію, вони є серцем України. А ще вони дарують задоволення сотням тисяч глядачів», – зазначив Володимир Зеленський.

«Є колективи, які культурно надихають – не тільки в Україні, а в цілому світі», – додав він.

Довідка

Львівська державна академічна чоловіча хорова капела «Дударик» заснована 17 жовтня 1971 року при Українському музично-хоровому Товаристві. Засновник і головний диригент капели заслужений діяч мистецтв України Микола Кацал. Перша репетиція відбулась 17 жовтня 1971 року в обласній філармонії.

Донині у хоровій школі окрім уроків співу навчають сольфеджіо, музичної літератури, гри на інструментах – скрипці, гітарі, сопілці, фортепіано, бандурі та акордеоні.

Нагадаємо, сьогодні, 17 вересня, Володимир Зеленський перебував з робочим візитом на Львівщині.