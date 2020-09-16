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На Львівщині 7 дітей-сиріт отримають житло

Ольга Денисяка

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У Львівські області придбають 5 помешкань для 7 дітей, що позбавленні батьківського піклування. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА. 

 

Сьогодні відбулось засідання Комісії з питань забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа у Львівській області. У межах наради присутні проголосували за придбання 5-ти житлових об’єктів для 7-ми осіб. 

«Сьогодні ми прийняли рішення про придбання двох житлових об’єктів для трьох осіб з Славської ОТГ, однієї мешканки Буського району, а також одної мешканки з Бродівського району, а ще одне житло купимо для двох дітей з міста Стрий. Для нас важливо дати цим особам найкраще, тому продовжуватимемо шукати житло з найкращими умовами», – додав Юрій Холод. 

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За словами начальника служби у справах дітей Володимира Лиса, на придбання 5 помешкань скерують фінансовий ресурс у сумі 2 мільйони 683 тисячі гривень, з них 1 млн 570 тисяч гривень – кошти обласного бюджету. 

Окрім того, цього року на Львівщині уже придбали 9 житлових об’єктів для 11 осіб. Зазначимо, що у стінах Львівської ОДА провели також засідання комісії з питань розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа. 

Відтак, відбувався перерозподіл коштів субвенції з державного бюджету на придбання житлових об’єктів та надання компенсації для купівлі житлових об’єктів з купівлі житла для 6 дітей. Зокрема, трьох осіб з міста Львова, 2 – з Ходорівської ОТГ, а також однієї дитини з Мостиського району. 

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