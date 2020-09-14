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Вакцина здорового глузду: львів’ян запрошують на «Наукові пікніки» 

Ольга Денисяка

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27 вересня на площі перед Центром Довженка (пр. Червоної Калини, 81) просто неба відбудеться фестиваль науки та технологій «Наукові пікніки: Вакцина здорового глузду». Захід пройде з дотриманням усіх карантинних правил. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради. 

 

Суть цьогорічного фестивалю – показати перспективність наукових досліджень в умовах глобальної кризи та невизначеності. Відповідно програма заходу, побудована на концепції «Вакцина здорового глузду», включатиме не лише такі традиційні блоки як практичну частину (демонстрацію експериментів, дослідів, тощо) та лекторій, але й особливу секцію –«Модель створення вакцини», яка в своїй основі покликана відтворити відвідувачам реальний процес винайдення вакцини. 

Участь у фестивалі можуть взяти представники навчальних закладів, наукових установ, підприємств, організацій та кожен, хто може показати, що наука – це цікаво та захопливо. 

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Для того, щоб взяти участь потрібно: 

  • до 16 вересня заповнити анкету за посиланням. 
  • підготувати свою демонстрацію; 
  • 27 вересня бути готовим присвятити п’ять годин свого часу популяризації науки. 

У зв’язку з пандемією коронавірусу, на фестивалі буде обмежена кількість одночасно присутніх відвідувачів. А щоб відвідати секцію «Модель створення вакцини» потрібно попередньо зареєструватись за посиланням. 

Нагадаємо, відкриття самого Lviv Open Lab, простору інноваційної освіти з лекторієм, майстернею та чотирма лабораторіями, відбудеться вже незабаром. 

Більше інформації про «Наукові пікніки» можна знайти за посиланням. 

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