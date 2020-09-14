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У Трускавці адміністратор «Нової Пошти» вкрав з посилки золоту підвіску 

Ольга Денисяка

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Прокурори обвинувачують в крадіжці працівника трускавецького відділення «Нової Пошти». 31-річний чоловік вкрав з посилки золотий хрестик і замінив його на металевий. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини. 

 

Мова йде про 31-річного бориславця, який усередині липня цього року з відділення «Нової Пошти» у Трускавці викрав золоту підвіску, вагою 3,34 грами. 

Встановлено, що чоловік працював системним адміністратором «Нової Пошти», відтак мав доступ до поштових відправлень, які надходили на відділення №2. Скориставшись цим, зловмисник замінив в одному із поштових відправлень золотий хрестик з розп’яттям на металевий. 

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Майнова шкода – 3340 грн, саме стільки оплатив ошуканий клієнт «Нової Пошти» при замовленні прикраси. 

Так, дії зловмисника кваліфікували за ч.1 ст.185 КК України (крадіжка). На цей час досудове розслідування завершене, а обвинувальний акт прокурори Дрогобицької місцевої прокуратури скерували до суду. У разі доведення вини, максимальний термін, який загрожує обвинуваченому: обмеження волі на термін до 5 років. 

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