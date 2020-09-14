Ткаченко доручив перевірити, чи «ВКонтакте» справді змогла обійти блокування в Україні

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко дав доручення перевірити, чи відповідає дійсності інформація, що російська соціальна мережа «ВКонтакте» знайшла технічну можливість обходити блокування в Україні. Про це він заявив під час пресконференції з нагоди 100 днів на посаді, передає Укрінформ.

«Проблема проникнення дезінформації, яка іде з «ВКонтакте» чи з російських телеканалів, дійсно вагома. Ми кілька разів зустрічалися в РНБО з цього приводу, є план заходів, сподіваюсь, що він буде реалізований. Стосовно «ВКонтакте» я попросив сьогодні, як тільки ми дізналися про цю інформацію, перевірити, чи насправді це реалістично, і що можна зробити, яке рішення потрібно ухвалити для того, щоб протидіяти цій історії», – сказав Ткаченко.

Водночас він наголосив, що зупинити навалу дезінформації з Росії лише заслонами навряд чи можливо.

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«Як би ми не ставили заслон, перемога в цій гібридній війні знаходиться в наших руках. Це не тільки якість інформації,.. а й медіаграмотність .. Тому що протидіяти цій навалі неможливо тільки заборонами. Її можна зупинити навчаючись і перевіряючи інформацію, яку вони надають» – вважає урядовець.

Як повідомлялося, російська соціальна мережа «ВКонтакте» на своїй офіційній сторінці для українських користувачів повідомила, що розробники поліпшили роботу проксі в мобільному додатку, завдяки чому ВК тепер можна користуватися «без обмежень».

Зазначимо, у травні цього року президент України Володимир Зеленський продовжив на три роки заборону на російські соціальні мережі «ВКонтакте» та «Одноклассники».

Як відомо, російські соцмережі заблоковані в Україні з травня 2017 року.