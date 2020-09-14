ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині водій-порушник протягнув патрульного 30 метрів за своїм авто

Вероніка Рой

|

У Кам’янко-Бузькому районі 46-річний водій, котрий порушив Правила дорожнього руху, протягнув патрульного 30  метрів за своїм автомобілем. Поліцейський отримав тілесні ушкодження. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

14 вересня близько дев’ятої години ранку на контрольному посту «Замок» у селі Великосілки Кам’янка-Бузького району патрульні зупинили автомобіль «Ауді А6», водій якого порушив вимоги Правил дорожнього руху.

Реклама партнерів

46-річний мешканець міста Житомира поводився агресивно, не реагував на зауваження та, різко розпочавши рух, протягнув патрульного за автомобілем близько 30 метрів, спричинивши йому при цьому тілесні ушкодження. Правоохоронця доставили у лікарню для надання медичної допомоги.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Кам’янка-Бузького відділу поліції. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 342 (Опір працівнику правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Фото: Нацполіція

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Найяскравіші сни сняться у дитинстві та в’язниці, – Олег Сенцов
Соломія ГОЛОВІНА
Найяскравіші сни сняться у дитинстві та в’язниці, – Олег Сенцов

Днями відбулася річниця повернення на Батьківщину 24 військових моряків та 11 політичних бранців Кремля з України, серед...

Купуймо корисне: простий спосіб отримати якісні овочі та фрукти
Анастасія ПИЖ
Купуймо корисне: простий спосіб отримати якісні овочі та фрукти

Осінь в Україні – це пора збирання врожаю овочів і фруктів. Мешканці нашої Львівщини саме зараз міркують: де купити вітч...

День знань в умовах карантину: як у Львові розпочали навчальний рік
Вероніка РОЙ
День знань в умовах карантину: як у Львові розпочали навчальний рік

Традиційно 1 вересня, у День знань, учні повертаються за шкільні парти. Втім цьогоріч навчальний рік буде особливим: він...

Комфорт і вигода щотижня: купуємо продукти у місті Лева
Ірина ВЕЛИЧКО
Комфорт і вигода щотижня: купуємо продукти у місті Лева

Сьогодні вже майже чотири мільйони громадян, включаючи й мешканців нашого славетного міста Лева, є постійними клієнтами ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...