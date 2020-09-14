На Львівщині водій-порушник протягнув патрульного 30 метрів за своїм авто

У Кам’янко-Бузькому районі 46-річний водій, котрий порушив Правила дорожнього руху, протягнув патрульного 30 метрів за своїм автомобілем. Поліцейський отримав тілесні ушкодження. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

14 вересня близько дев’ятої години ранку на контрольному посту «Замок» у селі Великосілки Кам’янка-Бузького району патрульні зупинили автомобіль «Ауді А6», водій якого порушив вимоги Правил дорожнього руху.

Реклама партнерів

46-річний мешканець міста Житомира поводився агресивно, не реагував на зауваження та, різко розпочавши рух, протягнув патрульного за автомобілем близько 30 метрів, спричинивши йому при цьому тілесні ушкодження. Правоохоронця доставили у лікарню для надання медичної допомоги.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Кам’янка-Бузького відділу поліції. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 342 (Опір працівнику правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Фото: Нацполіція