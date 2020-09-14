На Львівщині для двох дітей знайшли нову сім’ю

У Мостиському районі у діючу прийомну сім’ю влаштували на виховання та спільне проживання 2 дітей, позбавлених батьківського піклування. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Як розповіли у службі у справах дітей Львівської обласної державної адміністрації, між собою діти є рідним братом та сестрою.

«Сім’я вже виховує 1 прийомну дитину та 5 рідних дітей. Дитині для повного і гармонійного розвитку необхідно зростати в сімейному оточенні, в атмосфері щастя, любові і розуміння – це визначено Конвенцією про права дитини», – зазначив начальник служби у справах дітей Львівської облдержадміністрації Володимир Лис.

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У Мостиському районі функціонує 6 дитячих будинків сімейного типу та 6 прийомних сімей, в яких виховуються та проживають 55 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.