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На Львівщині для двох дітей знайшли нову сім’ю

Ольга Денисяка

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У Мостиському районі у діючу прийомну сім’ю влаштували на виховання та спільне проживання 2 дітей, позбавлених батьківського піклування. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА. 

 

Як розповіли у службі у справах дітей Львівської обласної державної адміністрації, між собою діти є рідним братом та сестрою. 

«Сім’я вже виховує 1 прийомну дитину та 5 рідних дітей. Дитині для повного і гармонійного розвитку необхідно зростати в сімейному оточенні, в атмосфері щастя, любові і розуміння – це визначено Конвенцією про права дитини», – зазначив  начальник служби у справах дітей Львівської облдержадміністрації Володимир Лис. 

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У Мостиському районі функціонує 6 дитячих будинків сімейного типу та 6 прийомних сімей, в яких виховуються та проживають 55 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

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