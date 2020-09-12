В Україні розроблять тест-систему, яка відрізнятиме грип від COVID-19

В Україні готуються до сезону грипу, тож вирішили розробити тест-систему, яка дасть змогу визначати з одного зразка, на що хвора людина: грип, парагрип чи коронавірус. Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає 5 канал.

«Сьогодні тест-систем, які діагностують коронавірусну хворобу, величезна кількість. У той же час нам потрібно готуватися до сезону, коли до COVID-19 приєднається грип, парагрип та інші 200 грипоподібних захворювань», – сказав він.

Міністерство охорони здоров’я замовило у вчених тест-систему, яка визначатиме різні види вірусів.

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«Наші академіки сказали, що вони зроблять тест-систему, яка дасть нам змогу з одного зразка проявляти чітко – це буде на 5-6 плашок панелей, і чітко буде показувати, чи це грип, парагрип чи коронавірусна хвороба», – зазначив він.

Як повідомляв Львівський портал, станом на ранок 12 вересня в Україні є 151 859 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Загалом хвороба забрала життя 3 148 людей, 68 346 пацієнтів одужали.