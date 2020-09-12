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Львів'ян попереджають про затримки руху електротранспорту через зйомки фільму «Егрегор»

Соломія Головіна

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Через зйомки фільму українського пригодницького трилера з елементами містики «Егрегор» 14 та 18 вересня можливі ситуативні затримки в русі електротранспорту. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Локації, де можуть бути затримки в русі:

  •  14 вересня (понеділок) з 14:30 до 18 год на вул. Листопадового Чину, 11;
  •  18 вересня (п’ятниця) з 17 до 18 год на пл. Двірцевій, 1.

Додамо, що призупинення руху електротранспорту на вул. Руській, 1−20 та вул. І. Федорова, 10−16 скасовано.

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Як повідомляв Львівський портал, зйомки українського пригодницького трилера «Егрегор» у Львові триватимуть з 6 до 18 вересня. Детальніше про фільм читайте тут.

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