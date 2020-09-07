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У Львові зніматимуть пригодницький трилер «Егрегор»

Вероніка Рой

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З 6 до 18 вересня у Львові проводитимуть зйомки українського пригодницького трилера з елементами містики «Егрегор».  Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Фільм розповідає про нью-йоркського детектива Артура, який отримує дивного листа з авіаквитком і прихованим посланням від свого університетського професора-українця, з яким він не спілкувався протягом багатьох років. Намагаючись розібратися, Артур дізнається, що професор начебто вчинив самогубство, а за дочкою професора – Лесею – полюють невідомі люди. Артур вилітає в Україну, аби розплутати цей загадковий клубок і допомогти дочці людини, яка багато років тому відіграла важливу роль в його житті.

«Цей фільм знімається в стилі неонуару. Наша картина – це велика міжнародна співпраця, адже працюємо разом з польськими та американськими продюсерами. Також ми пишаємось нашим акторським складом: Омрі Роуз, Валерія Караман, Олена Лавренюк, Данієль Ольбрихський, Анджей Зелінський.

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Оскільки я львів’янин, то вирішив перенести сюжет фільму до Львова. Основні події фільму відбуватимуться у Львові, проте деякі сцени ми зніматимемо в Києві, біля Кракова та в Нью-Йорку. Тож в фільм ми покажемо справжній, сучасний Львів, тому ми сподіваємось, що львів’яни поставляться з розумінням до певних незручностей», – розповів Сергій Лавренюк, генеральний продюсер «Солар Медіа Інтертеймент».

Зазначимо, що під час зйомок на декількох локаціях міста відбуватиметься обмеження паркування, ситуативне та повне перекриття руху.

«Оскільки зйомки фільму будуть проводитись переважно на тих вулицях, де не курсує громадський транспорт, тому ніяких змін в русі автобусів чи електротранспорту не буде. На тих вулицях, де в нас курсує транспорт, ми будемо робити ситуативне перекриття руху (на час зйомок кадру, тобто на декілька хвилин). Єдине будемо просити мешканців забирати припарковані автомобілі з цих вулиць», — сказав заступник начальника управління транспорту ЛМР Ігор Собенко.

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