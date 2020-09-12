Майже 60% львів’ян не визначилися, кого хочуть бачити наступним мером Львова

58,5% львів’ян ще не визначилися за кого голосуватимуть на виборах мера Львова. Такі результатами останнього соціологічного дослідження агенції Fama.

«На момент опитування 41,5% респондентів задекларували остаточну визначеність у своєму виборі наступного міського голови Львова (переконаний електорат). 18,0% схиляються до вибору одного кандидата, однак не є остаточно визначеними (прихильний електорат). 15,5% вагаються між декількома кандидатами (спільний електорат)», – йдеться у повідомленні Fama.

Соціологи кажуть, що у першому турі перемогу здобуде чинний мер Львова Андрій Садовий, а хто ж складе йому конкуренцію у фінальному голосуванні, спрогнозувати важко (враховуючи величезну кількість невизначених).

Реклама партнерів

Водночас згідно з дослідженням соціологічної групи “Рейтинг”, якщо у другий тур вийде Руслан Кошулинський чи Олег Синютка, то Андрій Садовий здобуде перемогу вчетверте. До прикладу, в парі Андрій Садовий Руслан Кошулинський голоса розподіляться 45% проти 32% на користь діючого мера. У парі Андрій Садовий та Олег Синютка в другому турі голоси розподіляються 46% проти 26% на користь діючого мера.

Як відомо, у Львові зареєстровано близько 590 тисяч виборців. Не визначились за кого голосувати ще 359 тисяч львів’ян.

Цікаво, що на минулих виборах Андрій Садовий переміг Руслана Кошулинського в другому турі, зібравши всього 140 тисяч голосів.

Раніше повідомлялося, що Андрія Садового підтримує лише близько 38% львів’ян, решта ж вважає, що йому вже потрібно йти.

Дослідження структури електорату реалізовано Соціологічною агенцією Fama. Збір даних тривав з 1 по 7 вересня 2020 року.