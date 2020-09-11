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У Зимній Воді патрульні «на гарячому» спіймали крадія бруківки

Вероніка Рой

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У п’ятницю вночі, 11 вересня, у селі Зимна Вода патрульні на «гарячому» спіймали чоловіка, що вантажив у своє авто крадену бруківку. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

 

Так, близько 2-ї години ночі у селі Зимна Вода на вулиці Заньковецької автомобіль Opel Vivaro патрульні помітили чоловіка, що вантажив у своє авто бруківку. Ділянку, на якій патрульні виявили чоловіка, закрита для проїзду через ремонт.

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«Під’їхавши ближче патрульні побачили чоловіка, який вантажить в бус бруківку, призначену для вкладання дорожнього покриття. Інспектори попросили громадянина пояснити свої дії. Місцевий 43-річний мешканець зізнався у крадіжці бруківки», – розповіли патрульні.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Пустомитівського відділу поліції та забезпечили охорону місця події до моменту їхнього приїзду.

Фото: патрульна поліція

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