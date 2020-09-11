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Площа Митна і Меморіал Небесної Сотні у Львові – серед найкращих громадських просторів в Україні

Соломія Головіна

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Два проєкти громадського простору у Львові стали переможцями Першої національної премії з ландшафтної архітектури та садового дизайну. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Так, у номінації «Найкращий реалізований об’єкт громадського простору» у категорії «Площі» золотим дипломом та пам’ятним знаком лауреата І ступеня відзначили проєкт площі Митної, над яким працювала НВФ «Рутенія».

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А в номінації «Найкращий реалізований об’єкт громадського простору» у категорії «Сквери, бульвари» переміг «Сквер. Меморіал пам’яті Героїв Небесної Сотні».

Нагадаємо, 23 серпня 2019 року урочисто відкрили першу чергу Меморіалу Героїв Небесної Сотні, що розташовується на вул. Кривоноса-Замковій. Стела меморіалу уособлює барикади палаючого Майдану.

Згідно із концепцією, територія меморіалу – мінімалістичний простір, який передає дух сучасності та увіковічнює пам’ять Героїв Небесної Сотні, котрі віддали своє життя під час Революції Гідності. Він складатиметься з двох частин: площі з стелою на верхній терасі та з пішохідного моста між пагорбами вздовж вул. Кривоноса. Він виводитиме на терасу з боку вул. Замкової, де облаштовано площу і стелу, присвячену Героям Небесної Сотні.

Що стосується площі Митної, то її реконструкція тривала з 2015-го до 2017 року. Тут замінили всі комунікаційні мережі, відремонтували вхід у підземний перехід, замінили старе бетонне покриття, реконструювали фонтан, висадили нові рослини. У мощення вмонтували майже сто одноватних світильників, які плавно сконцентровуються до входу у Музей Пінзеля, який є домінантою площі.

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Фото: lookmytrips.com, ЛМР

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