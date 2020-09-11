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Наступного тижня у Львові лунатимуть сирени

Вероніка Рой

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У середу, 16 вересня, у Львові у Львові перевірятимуть готовність автоматизованої системи централізованого оповіщення. Оповіщення буде навчальним, тому практичні заходи відпрацьовувати не будуть. Тож мешканців просять зберігати спокій. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Сирени у середу вмикатимуть з 14.50 до 14.55 год.

«Це буде навчальне оповіщення за сигналами цивільного захисту з увімкненням мобільних та стаціонарних комплексів гучномовного обладнання, електричних сирен та передачі інформації через телебачення та радіомовлення. Практичних заходів відпрацьовувати не будуть», – зазначили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР.

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В управлінні зауважили, що звучання електричних сирен означає сигнал цивільного захисту «Увага всім». Почувши його, слід увімкнути гучномовці проводового радіомовлення, налаштувати ефірні радіоприймачі в ФМ-діапазоні, а телевізійні приймачі переключити на ефірний канал цифрового телебачення в мережі Т2 та прослухати повідомлення департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

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