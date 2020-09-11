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Ліга Націй: Нідерланди – Польща, 18 вересня 2020 року (анонс)

Дарина Смеречанська

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Протягом останніх шести матчів збірна Польщі не може обіграти помаранчевих.  І в цей раз підопічним Єжи Бженчека навряд чи вдасться подолати оборону Нідерландів.  Більш того, швидше за все апельсинові виграють, у всякому разі будуть ближчими до перемоги.  Якщо ви думаєте так само – можете закріпити вашу інтуїцію тут: Favorit.com

 

В якій формі підійшли голландці до матчу

Завдяки Рональду Куману команда поступово стає тією, до який ми звикли.  Після фіаско з відбором на ЧС в Росії, в команді відбулися істотні зміни.  У попередньому розіграші Лізі Націй помаранчеві виграли групу, в якій грали такі збірні як Німеччина і Франція.  Більш того, підопічні Кумана зіграли у фіналі чотирьох, де програли збірній Португалії.

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Форма збірної Польщі

Ця команда зірок з неба не хапала, проте останнім часом стабільно початку відбиратися на найбільші турніри.  Правда вирішувати серйозні завдання не все виходить.  Якщо згадати останній розіграш Ліги Націй, то поляки зіграли не кращим чином.  За чотири проведені гри команда набрала лише два очки.  Не слід, однак, забувати, що в групі грали Португалія та Італія.

Класичний кваліфікаційний турнір на Євро-2020 для поляків пройшов відносно гладко.  Суперники були не найсильніші, вдалося набрати 25 очок з 30-ти можливих.  Це дозволило без праці пройти у фінальну частину.

Як команди зустрічалися між собою: історія протистоянь

Команди зустрічалися між собою 12 разів.  У трьох поєдинках виявити переможця не вдалося, Шість разів святкували перемогу апельсинові, три рази вигравали поляки.  Голландці забили 17 голів і пропустили 13. Крайня зустріч була 4 вересня 2020-го року і принесла перемогу збірній Голландії.  Чи готові поляки до реваншу?

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