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Хорова капела «Дударик» запрошує на навчання

Вероніка Рой

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Чоловіча капела «Дударик» запрошує музично обдарованих хлопців від 6 років на навчання. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівької міської ради.

 

«Дударик» – це захоплююча музична пригода. Це мандри світом, розмаїті концерти, спілкування з непересічними людьми, духовний розвиток, спільний відпочинок, волонтерська робота і так до безконечності. Насамперед дитина вчиться гідності, професіоналізму, дисципліні і відповідальності. Далі музиці і співу. Робить це залюбки, радіючи! Дитина має всі можливості до розкриття своїх талантів, бо з нею працює колектив професіоналів. А пройшовши вишкіл отримує здобутки на усе життя — побратимів, ремесло, любов до співу і мистецтва, правильний християнський, громадянський світогляд. В «Дударику» вчаться і працюють більше, частіше і інтенсивніше, тому це далеко не легка пригода. Проте і результат є унікальним і досконалим», – зазначають у капелі.

Для запису на навчання потрібно обрати локацію та зателефонувати відповідальні особі:

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  • Львівська державна хорова школа «Дударик» імені Миколи Кацала (вул. Коперніка, 27), тел: (067) 581−43−96 Бей Вікторія Володимирівна
  • Філія хорової школи «Дударик» імені Миколи Кацала в дитячій школі народних мистецтв на Сихові (вул. Бориса Антоненка-Давидовича, 6). тел: (097)-725−51−26 Весоловська Соломія Зенонівна

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