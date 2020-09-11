Хорова капела «Дударик» запрошує на навчання

Чоловіча капела «Дударик» запрошує музично обдарованих хлопців від 6 років на навчання. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівької міської ради.

«Дударик» – це захоплююча музична пригода. Це мандри світом, розмаїті концерти, спілкування з непересічними людьми, духовний розвиток, спільний відпочинок, волонтерська робота і так до безконечності. Насамперед дитина вчиться гідності, професіоналізму, дисципліні і відповідальності. Далі музиці і співу. Робить це залюбки, радіючи! Дитина має всі можливості до розкриття своїх талантів, бо з нею працює колектив професіоналів. А пройшовши вишкіл отримує здобутки на усе життя — побратимів, ремесло, любов до співу і мистецтва, правильний християнський, громадянський світогляд. В «Дударику» вчаться і працюють більше, частіше і інтенсивніше, тому це далеко не легка пригода. Проте і результат є унікальним і досконалим», – зазначають у капелі.

Для запису на навчання потрібно обрати локацію та зателефонувати відповідальні особі:

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