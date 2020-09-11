Хорова капела «Дударик» запрошує на навчання

Чоловіча капела «Дударик» запрошує музично обдарованих хлопців від 6 років на навчання. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівької міської ради.
«Дударик» – це захоплююча музична пригода. Це мандри світом, розмаїті концерти, спілкування з непересічними людьми, духовний розвиток, спільний відпочинок, волонтерська робота і так до безконечності. Насамперед дитина вчиться гідності, професіоналізму, дисципліні і відповідальності. Далі музиці і співу. Робить це залюбки, радіючи! Дитина має всі можливості до розкриття своїх талантів, бо з нею працює колектив професіоналів. А пройшовши вишкіл отримує здобутки на усе життя — побратимів, ремесло, любов до співу і мистецтва, правильний християнський, громадянський світогляд. В «Дударику» вчаться і працюють більше, частіше і інтенсивніше, тому це далеко не легка пригода. Проте і результат є унікальним і досконалим», – зазначають у капелі.
Для запису на навчання потрібно обрати локацію та зателефонувати відповідальні особі:
- Львівська державна хорова школа «Дударик» імені Миколи Кацала (вул. Коперніка, 27), тел: (067) 581−43−96 Бей Вікторія Володимирівна
- Філія хорової школи «Дударик» імені Миколи Кацала в дитячій школі народних мистецтв на Сихові (вул. Бориса Антоненка-Давидовича, 6). тел: (097)-725−51−26 Весоловська Соломія Зенонівна
Вероніка Рой