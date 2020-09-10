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З початку року львівські патрульні оштрафували майже 4,5 тисячі пішоходів-порушників

Вероніка Рой

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З початку 2020 року на Львівщині патрульні оштрафували майже 4,5 тисячі пішоходів-порушників. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

 

За даними патрульних, велика кількість ДТП з постраждалими трапляється за участю пішоходів, де більш за все гине учасників дорожнього руху.

«За 8 місяців 2020 року на території Львівської області зареєстровано 334 ДТП за участю пішоходів.З них 305 ДТП з постраждалими, в яких загинуло 62 людини та травмовано 272 особи», –наголошують копи.

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Також патрульні назвали основні причини аварій з пішоходами:

  • порушення правил проїзду пішохідних переходів — 53 ДТП (з них —49 із постраждалими. 4 людини загинуло та 46 — травмовано);
  • перехід у невстановленому місці — 30 ДТП (з них — 30 із постраждалими. 7 людей загинуло та 25 — травмовано);
  • невиконання пішоходами вимог сигналів регулювання — 2 ДТП (з них — 2 із постраждалими. 2 осіб травмовано);
  • неочікуваний вихід на проїжджу частину — 11 ДТП (з них — 9 із постраждалими. 3 людей загинуло та 7 — травмовано);
  • пішохід у нетверезому стані — 1 ДТП (з них — 1 з постраждалими. Травмовано 1 особу).

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