З початку року львівські патрульні оштрафували майже 4,5 тисячі пішоходів-порушників

З початку 2020 року на Львівщині патрульні оштрафували майже 4,5 тисячі пішоходів-порушників. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.
За даними патрульних, велика кількість ДТП з постраждалими трапляється за участю пішоходів, де більш за все гине учасників дорожнього руху.
«За 8 місяців 2020 року на території Львівської області зареєстровано 334 ДТП за участю пішоходів.З них 305 ДТП з постраждалими, в яких загинуло 62 людини та травмовано 272 особи», –наголошують копи.
Також патрульні назвали основні причини аварій з пішоходами:
- порушення правил проїзду пішохідних переходів — 53 ДТП (з них —49 із постраждалими. 4 людини загинуло та 46 — травмовано);
- перехід у невстановленому місці — 30 ДТП (з них — 30 із постраждалими. 7 людей загинуло та 25 — травмовано);
- невиконання пішоходами вимог сигналів регулювання — 2 ДТП (з них — 2 із постраждалими. 2 осіб травмовано);
- неочікуваний вихід на проїжджу частину — 11 ДТП (з них — 9 із постраждалими. 3 людей загинуло та 7 — травмовано);
- пішохід у нетверезому стані — 1 ДТП (з них — 1 з постраждалими. Травмовано 1 особу).
Вероніка Рой