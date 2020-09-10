З початку року львівські патрульні оштрафували майже 4,5 тисячі пішоходів-порушників

З початку 2020 року на Львівщині патрульні оштрафували майже 4,5 тисячі пішоходів-порушників. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

За даними патрульних, велика кількість ДТП з постраждалими трапляється за участю пішоходів, де більш за все гине учасників дорожнього руху.

«За 8 місяців 2020 року на території Львівської області зареєстровано 334 ДТП за участю пішоходів.З них 305 ДТП з постраждалими, в яких загинуло 62 людини та травмовано 272 особи», –наголошують копи.

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Також патрульні назвали основні причини аварій з пішоходами: