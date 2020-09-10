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В будинку жителя Пустомитівщини знайшли схованку із 800 патронами та гранатами

Вероніка Рой

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СБУ у Пустомитівському районі виявила схованку на приватній ділянці, в якій знаходилася зброя, боєприпаси та вибухівка. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі СБУ у Львівській області.

 

Як зазначається, зі схрону, облаштованого на приватній ділянці мешканця Пустомитівщини, правоохоронці вилучили 2 гранати ГРД-5 та РГН-1, понад 800 патронів різного калібру, а також ручну димову гранату. В Нацполіції уточнили, що гранати та боєприпаси знайшли у житловому будинку в одному з сіл Пустомитівського району, де проживає 57-річний чоловік.

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«Зброя і боєприпаси були герметично запаковані у ящик та заховані в одній з будівель, що знаходилась на приватній території.Наразі тривають слідчі дії для встановлення джерел походження засобів ураження та причетності власника ділянки до облаштування схованки», – зазначають в СБУ.

У відомстві нагадують, що згідно ч. 3 ст. 263 Кримінального кодексу України від відповідальності особа звільняється, яка добровільно видала зброю або боєприпаси.

Фото: СБУ

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