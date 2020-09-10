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Львів’ян просять допомогти 14-річній дівчинці, що перебуває в реанімації з COVID-19

Вероніка Рой

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Термінової допомоги потребує 14-річна Софійка, яка зараз перебуває в реанімації Львівської обласної дитячої клінічної лікарні «Охматдит» з коронавірусною інфекцією. Львів’ян просять фінансово допомогти дитині. Про це інформує Благодійний фонд «Крила надії».

 

Як зазначають у благодійній організації, у дитини діагноз коронавірус, двобічна пневмонія та хвороба Кавасакі. Наразі стан дитини важкий. Їй терміново необхідно 24 флакони «Біовен Моно» (10%, 100 мл).

Для лікування дівчинки потрібно зібрати 225 тисяч гривень.

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Реквізити для допомоги Софійці:

5169330511367333 – карта Приватбанк

UA533253210000026005053715836 код ЄДРПОУ 35620901 – для переказу з інших банків

для переказів з-за кордону www.liqpay.ua/ru/checkout/card/i92692777102

призначення платежу – «Реанімація СОС»

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