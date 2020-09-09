У Львові оголосили збір коштів на пам’ятник жертвам депортації 1944−1951 років

Об’єднання товариств депортованих українців «Закерзоння» потребує ще 200 тисяч гривень на облаштування пам’ятника жертвам депортації 1944−1951 років і закликає небайдужих львів’ян долучитись до доброчинних пожертв. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

У 1944−1946 роках з Холмщини, Надсяння, Західної Бойківщини, Лемківщини за етнічною ознакою на територію тодішньої УРСР було депортовано понад 482 тисячі українців – корінних мешканців цих земель. Ця «евакуація на добровільних засадах» супроводжувалась тотальною дискримінацією, грабежами, терором, в тому числі масовими вбивствами українців. Депортація у 1944−1951 роках з українських етнічних територій сучасної Польщі як до УРСР, так і в ході акції «Вісла» (1947 р.) приблизно 670 тисяч українців – одна з найтрагічніших сторінок новітньої історії української нації.

«Впродовж 1944−1951 років було насильно переселено майже 700 тисяч корінних мешканців земель Закерзоння. Відтак ми вимагаємо визнання на офіційному, державному рівні нас депортованими, а не евакуйованими. Для вшанування тої сумної історії, для майбутнього ми й споруджуємо цей пам’ятник. На жаль, він споруджується дуже важко, але основна причина – це брак коштів», – розповів голова Об’єднання товариств депортованих українців «Закерзоння» Володимир Середа.

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Львівська міська рада, підтримуючи ініціативу Об’єднання «Закерзоння», ухвалила спорудити у Львові на перехресті вул. І. Свєнціцького – вул. І. Севери – вул. В. Стуса пам’ятник жертвам депортації у 1944−1951 роках і визначила замовником виконання робіт із виготовлення скульптурної композиції пам’ятника Об’єднання «Закерзоння». В результаті проведеного у 2007 році конкурсу журі визнало переможцем проєкт скульптора Сергія Олежка. «Закерзоння» відкрило окремий гривневий банківський рахунок, а для координації всіх робіт створило Громадський комітет (співголови – Леонід Квітковський та Тетяна Крушельницька).

«Історія створення цього пам’ятника починається у 2004 році від указу Президента Віктора Ющенка, а фактична робота над них розпочалась аж у 2017 році. Ідея належить об’єднанню „Закерзоння“, які підтримали і обласна, і міська влади. Пам’ятник виглядатиме як вирване з коренем дерево, адже саме так, із корінням, були вирвані українці із тих земель. Сама скульптура споруджується за громадські кошти. Спочатку кошти збирались досить добре, але з листопада 2019 року ця справа фактично призупинилась. Тому сьогодні, в цю важливу дату, ми хочемо нагадати небайдужим про нашу справу», – сказала Тетяна Крушельницька.

Станом на листопад 2019 року виконано і оплачено великий обсяг робіт: придбано і перевезено граніт, відповідно до уточненого проєкту підготовлено гранітні блоки, в основному виготовлено бронзові елементи, здійснено благоустрій території. З листопада 2019 р. з об’єктивних причин роботи над пам’ятником і надходження коштів припинилися. Залишилися: обробка окремих гранітних елементів пам’ятника та елементів напису з бронзи, транспортні видатки, встановлення пам’ятника та авторський нагляд. Орієнтовна вартість цих робіт – 200 тис. грн.

Об’єднання «Закерзоння» та Громадський комітет просять про доброчинні пожертви на спорудження пам’ятника на поточний рахунок: № UA873257960000026000301203692 в національній валюті в ТВБВ № 10013/0289 філії – Львівського ОУ АТ «Ощадбанк», МФО 325796, ЄДРПОУ 25244559.

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Зображення: ЛМР