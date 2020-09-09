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На Сколівщині чоловік впав під власний мотоблок і загинув

Ольга Денисяка

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8 вересня у Сколівському районі 44-річний місцевий мешканець впав під колеса мотоблоку та отримав смертельні травми.Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Як встановили правоохоронці, 44-річний мешканець села Козьова, керуючи  мотоблоком «Зубр» в лісовому урочищі, із власної необережності впав  під колеса транспортного засобу та отримав несумісні з життям травми.

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За фактом слідчі Сколівського відділення поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

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Фото: поліція

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