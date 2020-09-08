В ДТП на Сокальщині постраждав чоловік

У понеділок, 7 вересня, у Сокальському районі зіткнулися два автомобілі. У результаті ДТП постраждав один з водіїв автівки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС Львівщини.

ДТП за участі автомобілів «УАЗ-452» та «ЛАДА Калина-115» сталася о 11:44 в с. Куличків Сокальського району.

У результаті аварії травмовано водія автомобіля «ЛАДА Калина-115», якого госпіталізовано в Червоноградську міську лікарню. Пожежно-рятувальним відділенням проводились роботи по відключенню акумуляторної батареї.

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До ліквідації наслідків ДТП залучалось три рятувальники та 1 одиниця спецтехніки.

Фото: ДСНС