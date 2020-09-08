На Львівщині вщент згоріли дві автівки

На Львівщині вщент згоріли два автомобілі. Один випадок трапився у Львові, а інший – у Золочівському районі. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Так перша пожежа вночі 8 вересня о 02:40 трапилася на вул. Караджича В, 29 на відкритій території в автомобілі Citroen Jumpі. О 02:54 пожежу локалізовано та о 03:05 повністю ліквідовано рятувальниками.

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Вогнем знищено автомобіль Citroen Jumpі, а також задні фари, бампер та шини, пошкоджено облицювання сусіднього автомобіля Volvo f 80.

До ліквідації пожежі залучили 6 рятувальників та дві одиниці спецтехніки. Причини та обставини події встановлюють правоохоронні органи. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

Крім цього 7 вересня о 20:34 у селі Бужок Золочівського району пожежа виникла в автомобілі Freightliner Trucks. Пожежу було локалізовано о 21:06 та повністю ліквідовано о 21:22.

Вогнем знищено автомобіль Freightliner Trucks, а також пошкоджено причіп. Вогнеборцями врятовано від знищення вогнем причіп.

До ліквідації пожежі залучалось шість надзвичайників чоловік особового складу та дві одиниці спецтехніки. Причини та обставини подій встановлюють правоохоронні органи.

Фото: ДСНС