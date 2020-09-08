ОСТАННІ НОВИНИ

Львівські прикордонники заборонили в'їзд росіянину, який відвідував Крим

Ольга Денисяка

|

7 вересня прикордонники Львівського загону заборонили росіянину  в’їзд в Україну через те, що в липці цього року він відвідував окупований Крим. Про це Львівському порталу повідомили у Держприкордонслужбі.

 

Так, в аеропорту «Львів» прикордонники зупинили чоловіка, який прибув рейсом з Мінська.

«Під час оформлення, прикордонники Львівського загону з’ясували, що він порушив українське законодавство, відвідувавши окупований РФ Кримський півострів, у липні цього року», – йдеться в повідомленні.

Реклама партнерів

В’їзд в Україну чоловіку заборонили на три роки.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
День знань в умовах карантину: як у Львові розпочали навчальний рік
Вероніка РОЙ
День знань в умовах карантину: як у Львові розпочали навчальний рік

Традиційно 1 вересня, у День знань, учні повертаються за шкільні парти. Втім цьогоріч навчальний рік буде особливим: він...

Комфорт і вигода щотижня: купуємо продукти у місті Лева
Ірина ВЕЛИЧКО
Комфорт і вигода щотижня: купуємо продукти у місті Лева

Сьогодні вже майже чотири мільйони громадян, включаючи й мешканців нашого славетного міста Лева, є постійними клієнтами ...

Ігор Васюник. 20 невідомих фактів про політика
Ігор Васюник. 20 невідомих фактів про політика

Ігор Васюник – перший, хто офіційно повідомив про свою участь у виборах на посаду міського голови Львова цієї осені. Пол...

Не тільки бізнес: «АТБ» розвиває та покращує вітчизняний ритейл
Анастасія ПИЖ
Не тільки бізнес: «АТБ» розвиває та покращує вітчизняний ритейл

Добре знайома кожному з нас торговельна мережа «АТБ» нині охоплює 24 області України, включаючи й Львівщину. У 293 насел...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...