Львівські прикордонники заборонили в'їзд росіянину, який відвідував Крим

7 вересня прикордонники Львівського загону заборонили росіянину в’їзд в Україну через те, що в липці цього року він відвідував окупований Крим. Про це Львівському порталу повідомили у Держприкордонслужбі.

Так, в аеропорту «Львів» прикордонники зупинили чоловіка, який прибув рейсом з Мінська.

«Під час оформлення, прикордонники Львівського загону з’ясували, що він порушив українське законодавство, відвідувавши окупований РФ Кримський півострів, у липні цього року», – йдеться в повідомленні.

Реклама партнерів

В’їзд в Україну чоловіку заборонили на три роки.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.