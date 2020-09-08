Колишнього політв'язня Кремля Володимира Балуха сильно побили, – Сенцов

Побили колишнього політв’язня Кремля Володимира Балуха. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив експолітв’язень Олег Сенцов.

«Володимир Балух був побитим сьогодні вночі. Його знайшли тільки вранці. Зараз він у лікарні. Стан важкий. Подробиці з’ясовуються», – зазначив він.

Згодом Олег Сенцов додав, що Володимир Балух при тямі, має зламану руку та ключицю, загрози життю нема.

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За даними джерела УП, у Балуха тяжка травма голови, його оперують. Правоохоронці таким чином ще не мали змоги його опитати.

Як розповіли правоохоронці, у вівторок близько 12-ї години до столичної поліції надійшла інформація від лікаря про госпіталізацію з Балуха тілесними ушкодженнями.

На місце виїхала слідчо-оперативна група, яка з’ясувала, що потерпілого доставили з зони відпочинку «Гідропарк». Окрім цього, в чоловіка виявили відсутність мобільного телефона та банківської картки.

Як повідомляв Львівський портал, 7 вересня 2019 року відбувся обмін ув’язненими між Росією та Україною у форматі «35 на 35». Відтак в Україну повернулися Олег Сенцов, 24 українські моряки, Микола Карпюк, Станислав Клих, Едем Бекіров, Олександр Кольченко, Павло Гриб, Володимир Балух, Роман Сущенко, Олексій Сизонович, Євген Панов та Артур Панов.

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