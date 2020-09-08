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Якою буде погода у Львові у найближчі дні

Соломія Головіна

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У найближчі дні у Львові синоптики обіцяють теплу та бездощову погоду. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

 

Так, у середу, 9 вересня, у Львові вночі буде 8-10 градусів тепла, вдень 21-23. Вітер західний 5-10 м/с. Вночі та вдень без опадів.

У четвер, 10 вересня, вночі очікується 8-10 градусів тепла, вдень 24-26. Вітер південно-західний 5-10 м/с. Вночі та вдень без опадів.

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У п’ятницю, 11 вересня, вночі прогнозують 7-9 градусів, вдень 18-20. Вітер південно-східний 3-8 м/с. Вночі та вдень без опадів.

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