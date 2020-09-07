ОСТАННІ НОВИНИ

Правоохоронці затримали двох чоловіків, які «вибивали» з львів'янина неіснуючий борг

Соломія Головіна

|

У Львові правоохоронні органи затримали чоловіків, які вимагали у львів’янина виплатити неіснуючий борг у сумі 46 тисяч гривень і нанесли йому тілесні ушкодження. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

До правоохоронців вранці 5 вересня по допомогу звернулася жінка постраждалого.

За словами заявниці, невідомі чоловіки, погрожуючи фізичною розправою та предметом, схожим на пістолет, вимагали у її чоловіка виплатити неіснуючий борг у сумі 46 тисяч гривень. При цьому зловмисники  нанесли жертві тілесні ушкодження.

Реклама партнерів

На місце події негайно прибули слідчо-оперативна група, оперативники карного розшуку та інші співробітники  Франківського відділу поліції.

Проведеними заходами оперативники встановили місце перебування зловмисників та затримали їх спільно з патрульними поліцейськими та бійцями батальйону особливого призначення поліції Львівщини.

Особи затриманих встановлені – ними виявились львів’яни віком 34 та 47 років. Слідчі повідомили їм про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.189 (вимагання) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі від трьох до семи років.

Також правоохоронці вилучили у зловмисників предмет, схожий на травматичний пістолет та скерували його на експертне дослідження.

Підозрювані затримані, невдовзі суд обере для них запобіжні заходи. Досудове розслідування триває.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
День знань в умовах карантину: як у Львові розпочали навчальний рік
Вероніка РОЙ
День знань в умовах карантину: як у Львові розпочали навчальний рік

Традиційно 1 вересня, у День знань, учні повертаються за шкільні парти. Втім цьогоріч навчальний рік буде особливим: він...

Комфорт і вигода щотижня: купуємо продукти у місті Лева
Ірина ВЕЛИЧКО
Комфорт і вигода щотижня: купуємо продукти у місті Лева

Сьогодні вже майже чотири мільйони громадян, включаючи й мешканців нашого славетного міста Лева, є постійними клієнтами ...

Ігор Васюник. 20 невідомих фактів про політика
Ігор Васюник. 20 невідомих фактів про політика

Ігор Васюник – перший, хто офіційно повідомив про свою участь у виборах на посаду міського голови Львова цієї осені. Пол...

Не тільки бізнес: «АТБ» розвиває та покращує вітчизняний ритейл
Анастасія ПИЖ
Не тільки бізнес: «АТБ» розвиває та покращує вітчизняний ритейл

Добре знайома кожному з нас торговельна мережа «АТБ» нині охоплює 24 області України, включаючи й Львівщину. У 293 насел...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...