Правоохоронці затримали двох чоловіків, які «вибивали» з львів'янина неіснуючий борг

У Львові правоохоронні органи затримали чоловіків, які вимагали у львів’янина виплатити неіснуючий борг у сумі 46 тисяч гривень і нанесли йому тілесні ушкодження. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

До правоохоронців вранці 5 вересня по допомогу звернулася жінка постраждалого.

За словами заявниці, невідомі чоловіки, погрожуючи фізичною розправою та предметом, схожим на пістолет, вимагали у її чоловіка виплатити неіснуючий борг у сумі 46 тисяч гривень. При цьому зловмисники нанесли жертві тілесні ушкодження.

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На місце події негайно прибули слідчо-оперативна група, оперативники карного розшуку та інші співробітники Франківського відділу поліції.

Проведеними заходами оперативники встановили місце перебування зловмисників та затримали їх спільно з патрульними поліцейськими та бійцями батальйону особливого призначення поліції Львівщини.

Особи затриманих встановлені – ними виявились львів’яни віком 34 та 47 років. Слідчі повідомили їм про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.189 (вимагання) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі від трьох до семи років.

Також правоохоронці вилучили у зловмисників предмет, схожий на травматичний пістолет та скерували його на експертне дослідження.

Підозрювані затримані, невдовзі суд обере для них запобіжні заходи. Досудове розслідування триває.

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