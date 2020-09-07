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На вулиці Стуса під час ДТП постраждав 34-річний мотоцикліст

Соломія Головіна

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У Львові на вулиці Стуса таксист на автомобілі «Дачія» зіткнувся з мотоциклістом, останнього з травмами доставили у лікарню. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Аварія сталася 7 вересня о 9:10 год. Як встановили правоохоронці, сталося зіткнення мотоцикла з автомобілем «Дачія», яким кермував  62-річний таксист – мешканець Львова.

З травмами, отриманими внаслідок ДТП, мотоцикліста, – 34-річного львів’янина, доставили у лікарню. Діагноз постраждалого уточнюються.

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На місці події працюють слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини. Обставини ДТП встановлюються.

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Фото: поліція Львівщини

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