Мешканця Сколівщини госпіталізували через укус змії

У Сколівському районі 34-річного чоловіка госпіталізували через укус змії. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Інцидент трапився 6 вересня близько 15:50 год. Змія вкусила мешканця с. Головецько Сколівського району в стопу.

В стані середнього ступеня важкості чоловіка госпіталізовано у Сколівську районну лікарню.

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