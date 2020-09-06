У парку Борислава облаштують мотузкові траси та кінотеатр просто неба

Завершилося голосування за проєкти пілотного конкурсу «Всеукраїнський громадський бюджет Львівської області». Серед 17-ти учасників перемогу здобув проєкт з облаштування мотузкового парку та кінотеатру просто неба у Бориславі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Проєкт «Під відкритим небом» має на меті сприяти розвитку сімейного, рекреаційного та спортивного туризму у місті та області. Він набрав 31,46% голосів. Тож тепер у Бориславському міському парку культури і відпочинку з’являться мотузкові траси для дітей та дорослих, а також кінотеатр просто неба. На реалізацію проекту виділять 1 мільйон гривень.

«Бориславський парк площею 12,7096 га є єдиним природним ландшафтом в центрі курортно-туристичної агломерації Дрогобич-Трускавець-Східниця для розвитку сімейного та спортивного туризму. Незадіяна значна площа парку, необхідної висоти та форми дерева є ідеальними умовами для створення мотузкового парку, а рівнинна територія та велика поляна – для організації кінотеатру просто неба», – йдеться в описі проєкту-переможця.

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Участь у конкурсі взяли 19 авторів, здебільшого це молодь у віці до 35 років. На платформі зареєстрували 21 проєкт, 17 з яких отримали можливість взяти участь у електронному голосуванні. Найбільше проєктів учасники подали у напрямку «Туристична привабливість», третина проєктів – «Конкурентоспроможна економіка».

Як зазначив керівник Агенції регіонального розвитку Львівської області Тарас Баранецький, за обрані проєкти свої голоси віддали понад 10 тисяч мешканців області. Обов’язковими умовами участі було досягнення 16-ти річного віку та зареєстроване місце проживання на Львівщині. Відтак кожен охочий зміг проголосувати за проєкт, який на його думку буде найкориснішими для Львівщини.

Нагадаємо, що проведення пілотного конкурсу «Всеукраїнський громадський бюджет Львівської області» цьогоріч ініціювала Львівська ОДА. Він дозволив кожному мешканцю області у відкритий спосіб проголосувати за ініціативи на власних територіях, спрямовані на покращення життя села, міста, району та області загалом, її розвитку, комфорту, дозвілля мешканців та гостей.

Зображення: ЛОДА