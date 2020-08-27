Мешканців Львівщини закликають обрати кращий проєкт Громадського бюджету області. Як проголосувати?

На Львівщині стартувало голосування за проєкти Громадського бюджету Львівщини. Участь у конкурсі беруть 17 проєктів. Відтак мешканців Львівщини закликають обрати найкращий та проголосувати за нього. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

На «Всеукраїнський громадський бюджет Львівської області» проєкти подавали мешканці Львівщини. За результатами подання заявок, до наступного етапу, а саме голосування, пройшли 17 проєктів конкурсу. Обрані проєкти – у напрямі «Конкурентоспроможна економіка» та «Туристична привабливість» з інноваційним, соціальним та екологічним характером.

Переможця конкурсу визначать мешканці Львівської області шляхом електронного голосування, яке триватиме з 26 серпня по 4 вересня. Участь у голосуванні можуть брати жителі області з 16 років. Проголосувати можна на онлайн-платформі Конкурсу або ж у мережі Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП. Долучитися до голосування мають змогу мешканці, що мають зареєстроване місце проживання у межах Львівській області.

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Додамо, на «Всеукраїнський громадський бюджет Львівської області» з державного бюджету виділено 2,35 млн грн.

Участь у конкурсі беруть такі проєкти: