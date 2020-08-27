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Мешканців Львівщини закликають обрати кращий проєкт Громадського бюджету області. Як проголосувати?

Вероніка Рой

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На Львівщині стартувало голосування за проєкти Громадського бюджету Львівщини. Участь у конкурсі беруть 17 проєктів. Відтак мешканців Львівщини закликають обрати найкращий та проголосувати за нього. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

На «Всеукраїнський громадський бюджет Львівської області» проєкти подавали мешканці Львівщини. За результатами подання заявок, до наступного етапу, а саме голосування, пройшли 17 проєктів конкурсу. Обрані проєкти – у напрямі «Конкурентоспроможна економіка» та «Туристична привабливість» з інноваційним, соціальним та екологічним характером.

Переможця конкурсу визначать мешканці Львівської області шляхом електронного голосування, яке триватиме з 26 серпня по 4 вересня. Участь у голосуванні можуть брати жителі області з 16 років. Проголосувати можна на онлайн-платформі Конкурсу або ж у мережі Центрів надання адміністративних послуг  (ЦНАП. Долучитися до голосування мають змогу мешканці, що мають зареєстроване місце проживання у межах Львівській області.

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Додамо, на «Всеукраїнський громадський бюджет Львівської області» з державного бюджету виділено 2,35 млн грн.

Участь у конкурсі беруть такі проєкти:

  • №3. Історично-пізнавальний еко-тур містами: Трускавець, Дрогобич, Борислав
  • №4. «Під відкритим небом» – проєкт з облаштування мотузкового парку та кінотеатру під відкритим небом
  • №5. Моніторинг лісів Львівщини та покращення їх біологічної стійкості
  • №6. Мандрівний учбовий розвитковий хаб «МУРАХА»
  • №7. Закупівля плавальних засобів для відпочинку на муніципальному озері курорту Моршин
  • №9. Покращення транспортної доступності відвідувачів з м. Львова до ведмежого притулку «Домажир»
  • №10. Мобільна інноваційна лабораторія «Tech LabInno»
  • №11. Музей Яворівської традиційної іграшки
  • №12. Розвиток велотуризму у Львівській області
  • №13. Створення туристичної локації в м. Новий Розділ
  • №14. Підвищення рівня туристичної привабливості на території Зимноводівської сільської ради
  • №15. Закупівля професійного обладнання для пральні у КНП «Жидачівська ЦРЛ»
  • №17. Туризм без(за)кордонів: створення інфраструктури туристичного кластера «Львівське Опілля»
  • №18. Закупівля обладнання для створення digital-простору з ефектом іммерсивного занурення в «Соколі»
  • №19. Створення туристично інформаційного центру «Славсько»
  • №20. Підвищення впізнаваності та туристичної привабливості дрібних с/г виробників Львівщини
  • №21. Соціальне підприємство «Працетерапія»

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