Шмигаль розповів, якою буде ціна на газ для населення у жовтні

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що ціна на газ для населення в жовтні буде коливатися від 4700 до 5000 гривень за тисячу кубометрів. Про це він заявив в ефірі одного з українських телеканалів, передає УП.

«Це найнижча ціна за останні п’ять років, і це найнижчий рівень цін в принципі за час незалежності. Це вільний ринок, людина може вибирати постачальника. Є конкуренція, і це сприяє зниженню ціни. Звичайно, є сезонне поведінку цін на газ. Взимку газ, природно, коштує дорожче, ми будемо платити за нього більше», – спрогнозував Шмигаль.

Скільки буде коштувати газ взимку, поки невідомо, все повинен відрегулювати ринок, зазначив Шмигаль.

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«Однак після зимового підвищення ціни піде весняне і літнє падіння, і газ буде коштувати дешевше», – підкреслив прем’єр.