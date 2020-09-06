ОСТАННІ НОВИНИ

Шмигаль розповів, якою буде ціна на газ для населення у жовтні

Вероніка Рой

|

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що ціна на газ для населення в жовтні буде коливатися від 4700 до 5000 гривень за тисячу кубометрів. Про це він заявив в ефірі одного з українських телеканалів, передає УП.

 

«Це найнижча ціна за останні п’ять років, і це найнижчий рівень цін в принципі за час незалежності. Це вільний ринок, людина може вибирати постачальника. Є конкуренція, і це сприяє зниженню ціни.  Звичайно, є сезонне поведінку цін на газ.  Взимку газ, природно, коштує дорожче, ми будемо платити за нього більше», – спрогнозував Шмигаль.

Скільки буде коштувати газ взимку, поки невідомо, все повинен відрегулювати ринок, зазначив Шмигаль.

Реклама партнерів

«Однак після зимового підвищення ціни піде весняне і літнє падіння, і газ буде коштувати дешевше», – підкреслив прем’єр.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
День знань в умовах карантину: як у Львові розпочали навчальний рік
Вероніка РОЙ
День знань в умовах карантину: як у Львові розпочали навчальний рік

Традиційно 1 вересня, у День знань, учні повертаються за шкільні парти. Втім цьогоріч навчальний рік буде особливим: він...

Комфорт і вигода щотижня: купуємо продукти у місті Лева
Ірина ВЕЛИЧКО
Комфорт і вигода щотижня: купуємо продукти у місті Лева

Сьогодні вже майже чотири мільйони громадян, включаючи й мешканців нашого славетного міста Лева, є постійними клієнтами ...

Ігор Васюник. 20 невідомих фактів про політика
Ігор Васюник. 20 невідомих фактів про політика

Ігор Васюник – перший, хто офіційно повідомив про свою участь у виборах на посаду міського голови Львова цієї осені. Пол...

Не тільки бізнес: «АТБ» розвиває та покращує вітчизняний ритейл
Анастасія ПИЖ
Не тільки бізнес: «АТБ» розвиває та покращує вітчизняний ритейл

Добре знайома кожному з нас торговельна мережа «АТБ» нині охоплює 24 області України, включаючи й Львівщину. У 293 насел...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...