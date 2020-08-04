Міністерство юстиції анонсувало «великий розпродаж в’язниць»

Міністерство юстиції на своїй сторінці у Facebook анонсувало старт «великого розпродажу в’язниць».

«Великий розпродаж в’язниць розпочинається! 6 серпня 2020 року об 11:00 відбудеться захід, присвячений початку цього процесу. Він проходитиме на території першого об’єкту, який буде виставлено на продаж – державної установи «Ірпінський виправний центр (№ 132)», – інформують у відомстві.

Водночас зазначається, що відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 13.06.2019 № 1750/5 було прийнято рішення про оптимізацію установи шляхом її консервації. Останніх засуджених перевели до іншого виправного центру в серпні 2019 року. На продаж буде виставлено об’єкти нерухомості установи.