В Україні не вистачає майже 25 тисяч медиків, – Степанов

У системі охорони здоров’я не вистачає майже 25 тисяч медпрацівників. Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді 4 вересня сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає Укрінформ.

«Зараз у закладах охорони здоров’я залишається недоукомплектованими 24,7 тис лікарських посад. При цьому дефіцит у сільських медзакладах складає близько 8 тисяч осіб. Людей немає кому лікувати. І неважливо скільки нових апаратів ШВЛ ми дозакупимо, якщо нам не вистачає тих, хто буде з ними працювати, лікувати, реанімувати, призначати лікарські засоби», – сказав Степанов.

Міністр зауважив, що така ситуація склалася не через COVID-19, а є наслідком того, що на медичну галузь, в тому числі і на медичну освіту, не звертали уваги всі 29 років Незалежності.

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Як повідомляв Львівський портал, раніше Максим Степанов заявляв, що заробітна плата лікарів повинна складати як мінімум 25 тисяч гривень.

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