Трамваї № 3 та № 9 курсуватимуть 5 вересня за зміненими маршрутами

Завтра, 5 вересня, трамваї № 3 та № 9 тимчасово курсуватимуть за зміненими маршрутами через ремонтні роботи на трамвайній колії. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Так, 4 вересня з 22:00 год. розпочнуться роботи зі заміни трамвайного пересічення на площі Івана Франка. Роботи планують завершити до кінця дня 5 вересня. У зв’язку з цим, в суботу, 5 вересня, трамвайні маршрути № 3 та № 9 тимчасово курсуватимуть за зміненими маршрутами в об’їзд через Академію мистецтв до центру.

Тимчасово ці маршрути курсуватимуть так:

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маршрут № 3 курсуватиме: Аквапарк – Академія Мистецтв – площа Соборна;

маршрут № 9 курсуватиме: Залізничний Вокзал – Академія Мистецтв – Торф’яна.

Відтак ЛКП «Львівелектротранс» просить водіїв на цій ділянці дороги звертати увагу на дорожні знаки та попереджувальні вказівники об’їзду.

«Роботи на площі Івана Франка проводитимуться з метою приведення у відповідність до належного експлуатаційного стану трамвайної колії, запобігання аварійності, покращення якості перевезення пасажирів та комфорту мешканців міста, які проживають неподалік зупинок громадського електротранспорту. Нагадаємо, нещодавно на пл. Ів. Франка, замінено 16 метрів кривої колії та відновлено дорожнє покриття», – повідомляє речниця ЛКП «Львівелектротранс» Ольга Мельник.

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