На Львівщині патрульні оштрафували 79 водіїв за перевезення дітей без автокрісел

З початку 2020 року патрульні оштрафували 79 водіїв, які не подбали про безпеку маленьких пасажирів та перевозили дітей без автокрісел. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

Як зазначають патрульні, з січня по серпень на Львівщині зареєстрували 231 ДТП за участю дітей. З них – 189 ДТП з постраждалими, в яких загинуло 10 дітей, травмовано 207.

«Ми спостерігаємо зменшення кількості загиблих дітей в порівняні з минулим роком на 44 відсотки та травмованих дітей на 26 відсотків. Та не час розслаблятися, адже тепер діти пішли в школи, садки, гуртки, тобто є активними учасниками дорожнього руху. Закликаємо керманичів подбати про маленьких пасажирів і зробити їхні поїздки безпечними», – наголошують патрульні.

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Від початку року львівські патрульні винесли 79 постанов за порушення правил перевезення дітей.

Нагадуємо, що штраф за перевезення дитини без автокрісла становить 510 гривень, а якщо водій вчинив аналогічне порушення вдруге за рік — 850 гривень.

Нагадаємо, нещодавно Верховна Рада ввела штрафи за перевезення дітей без автокрісел. Додамо, що раніше Міністерство охорони здоров’я України розповідало, чому варто використовувати автокрісло для дітей.