ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині патрульні оштрафували 79 водіїв за перевезення дітей без автокрісел

Вероніка Рой

|

З початку 2020 року патрульні оштрафували 79 водіїв, які не подбали про безпеку маленьких пасажирів та перевозили дітей без автокрісел. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

 

Як зазначають патрульні, з січня по серпень на Львівщині зареєстрували 231 ДТП за участю дітей. З них 189 ДТП з постраждалими, в яких загинуло 10 дітей, травмовано 207.

«Ми спостерігаємо зменшення кількості загиблих дітей в порівняні з минулим роком на 44 відсотки та травмованих дітей на 26 відсотків. Та не час розслаблятися, адже тепер діти пішли в школи, садки, гуртки, тобто є активними учасниками дорожнього руху. Закликаємо керманичів подбати про маленьких пасажирів і зробити їхні поїздки безпечними», наголошують патрульні.

Реклама партнерів

Від початку року львівські патрульні винесли 79 постанов за порушення правил перевезення дітей.

Нагадуємо, що штраф за перевезення дитини без автокрісла становить 510 гривень, а якщо водій вчинив аналогічне порушення вдруге за рік — 850 гривень.

Нагадаємо, нещодавно Верховна Рада ввела штрафи за перевезення дітей без автокрісел. Додамо, що раніше Міністерство охорони здоров’я України розповідало, чому варто використовувати автокрісло для дітей.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
День знань в умовах карантину: як у Львові розпочали навчальний рік
Вероніка РОЙ
День знань в умовах карантину: як у Львові розпочали навчальний рік

Традиційно 1 вересня, у День знань, учні повертаються за шкільні парти. Втім цьогоріч навчальний рік буде особливим: він...

Комфорт і вигода щотижня: купуємо продукти у місті Лева
Ірина ВЕЛИЧКО
Комфорт і вигода щотижня: купуємо продукти у місті Лева

Сьогодні вже майже чотири мільйони громадян, включаючи й мешканців нашого славетного міста Лева, є постійними клієнтами ...

Ігор Васюник. 20 невідомих фактів про політика
Ігор Васюник. 20 невідомих фактів про політика

Ігор Васюник – перший, хто офіційно повідомив про свою участь у виборах на посаду міського голови Львова цієї осені. Пол...

Не тільки бізнес: «АТБ» розвиває та покращує вітчизняний ритейл
Анастасія ПИЖ
Не тільки бізнес: «АТБ» розвиває та покращує вітчизняний ритейл

Добре знайома кожному з нас торговельна мережа «АТБ» нині охоплює 24 області України, включаючи й Львівщину. У 293 насел...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...