Мерія Львова дала «добро» на автомати для прийому пластикових пляшок

Сесія Львівської міської ради підтримала електронну петицію, у якій львів’яни пропонують встановити спеціальні «розумні» автомати для збору використаних пластикових пляшок. Здаючи таким чином пляшки, мешканці могли б натомість отримувати гроші чи інші приємні бонуси. «За» відповідну ухвалу сьогодні, 4 вересня, проголосували 39 депутатів, передає кореспондент Львівського порталу.

Авторка петиції Людмила Гришко наголошує, що Львову потрібно брати приклад з європейських міст, де такі автомати (фандомати) є звичним явищем.

Фандомат працює таким чином: автомат отримує пластикову (або скляну чи металеву) пляшку через приймальне кругле вікно. Потім сканує обсяг, вагу і матеріал тари та відправляє пляшку в мішок зберігання. Натомість людині він видає відповідну суму грошей за тару, знижку на придбання різних товарів тощо.

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При цьому розумний приймальний контейнер визначає вагу і об’єм тари, а сканер здатний розпізнавати 30 000 штрих-кодів й дозволяє точно ідентифікувати об’єкт. Обладнаний системою «мікроклімат», автомат підтримує стабільну температуру і вологість для безперебійної роботи апарату.

«Таким чином люди матимуть стимул сортувати сміття та обмінювати пляшки на гроші. Це дуже потрібна ініціатива, яка заохочує людей до розумного збору і використання пластику, а також покращить екологічний стан міста», – вказувала в петиції авторка.

Депутати підтримали ідею встановлення у Львові фандоматів. Тепер посадовці міськради мають з’ясувати, яким чином і коли це можна було б зробити.

Додамо, що фандомати за кордоном є досить популярними. Їх облаштовують у супермаркетах, великих торгових центрах та навіть у метро. Аби здати пляшки (пластикові, алюмінієві, ПЕТ-пляшки), біля таких автоматів нерідко виникають черги.

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