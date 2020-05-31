Львів’яни просять встановити «розумні» автомати для прийому пластикових пляшок

Львівську міську раду просять встановити спеціальні автомати для збору використаних пластикових пляшок. Здаючи таким чином пляшки, мешканці могли б натомість отримувати гроші чи інші приємні бонуси. Відповідну петицію зареєстрували у Єдиній системі електронних петицій.

Авторка петиції Людмила Гришко наголошує, що Львову варто брати приклад із інших європейський міст, де робота таких автоматів є звичним явищем.

«У багатьох країнах Європи та світу на вулицях в місцях масового скупчення людей можна зустріти фандомати – автомати, які обмінюють пластикові та інші пляшки, наприклад, алюмінієві, на гроші або спеціальні чеки, за які можна купити, приміром, корм для тварин або пакети для собак», – пояснює авторка.

Розумний приймальний контейнер визначає вагу і об’єм тари, а сканер здатний розпізнавати 30 000 штрих-кодів й дозволяє точно ідентифікувати об’єкт. Обладнаний системою «мікроклімат», автомат підтримує стабільну температуру і вологість для безперебійної роботи апарату.

Фандомат працює таким чином: автомат отримує пластикову (або скляну чи металеву) пляшку через приймальне кругле вікно. Потім сканує обсяг, вагу і матеріал тари та відправляє пляшку в мішок зберігання. Натомість людині він видає відповідну суму грошей за тару, знижку на придбання різних товарів тощо.

«Таким чином люди матимуть стимул сортувати сміття та обмінювати пляшки на гроші. Це дуже потрібна ініціатива, яка заохочує людей до розумного збору і використання пластику, а також покращить екологічний стан міста», – додає Людмила Гришко.

За два тижні петицію підписали 234 людини. Для того, щоб її розглянула Львівська міська рада, потрібно набрати 500 голосів. Збір підписів триває до 14 липня.

Додамо, що фандомати за кордоном є досить популярними. Їх облаштовують у супермаркетах, великих торгових центрах та навіть у метро. Аби здати пляшки (пластикові, алюмінієві, ПЕТ-пляшки), біля таких автоматів нерідко виникають черги.