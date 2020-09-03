У мерії думають, як «прикрити» гулянки на «Просторі синагог»

У Львівській міськраді побачили проблему регулярних гулянок на меморіальному комплексі «Простір синагог», що на вул. Староєврейській. Тут часто збираються підлітки, розпивають алкоголь, а також розмальовують пам’ятку єврейської історії. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Сьогодні, 3 вересня, виконавчий комітет Львівської міськради розглядав питання обслуговування території «Простір синагог», що на вул. Староєврейській.

Йшлося про те, щоб передбачити кошти у міському бюджеті на його охорону. До кінця листопада за дотриманням правопорядку тут мала б стежити «Муніципальна варта». За це комунальному підприємству пропонували заплатити 274 тисячі гривень.

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Очільниця міського управління охорони історичного середовища Лілія Онищенко розповіла, що «Простір синагог» став місцем гучних вечірніх тусовок молоді, на які неодноразово скаржились місцеві мешканці.

«Туди неодноразово приїжджала поліція, наша «Муніципальна варта», але з 22:00 до 04:00 год. ранку там відбувається… те, що відбувається. Тому ми пропонуємо якось врятувати ситуацію. Пропонуємо забезпечити охоронний пункт «Муніципальної варти», а також провести першочергові ремонтно-реставраційні роботи на «Просторі синагог», бо треба чистити камінь і метал від написів», – сказала Лілія Онищенко.

Зазначимо, у соцмережах львів’яни неодноразово скаржились на підлітків, які регулярно влаштовують у вечірній час гуляння на території «Простору синагог», шумлять, смітять і розпивають алкоголь. Після таких зібрань на пам’ятці єврейської історії з’явились розписи. Особливе обурення такі випадки викликають у єврейської спільноти Львова.

Своєю чергою заступник міського голови Львова з питань безпеки Сергій Бабак зауважив, що «муніципали» не зможуть забезпечити охорону «Простору синагог», бо «це не їхня функція».

Заступник міського голови з фінансово-економічних питань Геннадій Васьків запропонував встановити кілька додаткових камер відеоспостереження, які будуть під’єднані до Центру безпеки міста. Таку ініціативу він аргументував тим, що місто «не може біля кожного свого об’єкта поставити муніципала, який би його охороняв».

Міський голова Львова Андрій Садовий закликав всіх бути «дуже уважними» у ситуації із «Простором синагог» і запропонував провести перемовини з поліцією і нацгвардією, аби врегулювати цю ситуацію. Також до переговорів залучать власників тамтешніх ресторанів, які, на думку посадовців, також повинні стежити на чистотою «Простору синагог».

Відтак питання щодо охорони «Простору синагог» члени виконкому перенесли, а на ремонтно-реставраційні роботи заклали 180 тисяч гривень. Їхнім замовником буде ЛКП «Бюро спадщини».

Нагадаємо, меморіальний комплекс «Простір синагог» у Львові відкрили у 2016 році. Він розташований на місці зруйнованих під час Другої світової війни єврейської синагоги «Турей Загав» («Золота Роза») і школи Бейт Гамідраш.

У межах облаштування меморіального комплексу тут законсервували залишки синагоги, промаркували фундамент школи та встановили меморіальну інсталяцію «Увіковічнення».

У мерії наголошували, що цей проєкт є ініціативою для вшанування історії євреїв у Львові, для кращого розуміння спільної міської історії і спільної спадщини самими львів’янами й гостями міста. «Простір синагог» створили за бюджетні кошти Львова у співпраці з Центром міської історії, Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) та партнерськими єврейськими організаціями.

Єврейська громада Львова не визнає «Простір синагог», встановлений міською владою, вважає його облаштування незаконним, тому судиться із мерією.

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Фото: ЛМР