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На Яворівщині в чоловіка знайшли два кілограми макової соломки

Ольга Денисяка

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31 серпня у мешканця Яворівського району вилучили два кілограми подрібненої макової соломки. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

31 серпня близько 18:00 год. поліцейські виявили та вилучили у  60-річного жителя одного з сіл району пакет з речовиною, схожою на подрібнену макову соломку, вагою близько двох кілограмів.

За фактом слідчі територіального відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1ст.309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – обмеження  волі на термін до п’яти років.

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Вилучену речовину правоохоронці скерували на експертне дослідження, встановлюється причетність зловмисника до розповсюдження наркотичних засобів.

Нагадаємо, на Львівщині проводиться оперативно-профілактична операція «МАК-2020»,  Її мета — виявлення та знищення нелегальних посівів нарковмісних рослин маку та конопель, а також перекриття каналів надходження цих рослин до споживачів наркотиків.

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