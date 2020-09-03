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До 8 років тюрми «світить» мешканцю Сокальщини за викрадення мотоциклів

Вероніка Рой

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На Львівщині судитимуть 23-річного хлопця, котрого підозрюють у викраденні мотоциклів гаражів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

 

Ідеться про 23-річного мешканця с. Волсвин Сокальщини.У прокуратурі зазначають, що хлопець лише минулого року вийшов з місць позбавлення волі за вчинення аналогічних злочинів, однак знову взявся за старе.

За версією слідства, разом зі спільниками молодик проникав в гаражі та викрадав транспортні засоби, інструменти, запчастини на території кількох районів: Кам’янка-Бузького, Радехівського та Сокальського.

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Дії зловмисника кваліфіковано за ч.3 ст.185 (крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому) та ч.2 ст.289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб).

Санкції статтей передбачають максимальне покарання 6 та 8 років позбавлення волі відповідно.

Наразі хлопець перебуває під вартою. Щодо нього та осіб, які можливо були в змові, тривають слідчі дії. Обрання запобіжного заходу та досудове розслідування здійснюється по місцю вчинення правопорушення (згідно ч.1 ст.218 КК). Відтак щодо ймовірних спільників молодика – цим займаються працівники поліції та прокуратури Радехівського та Сокальського районів.

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