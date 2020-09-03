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Частина Залізничного району тиждень буде без води

Ольга Денисяка

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Від понеділка, 7 вересня, до суботи, 12 вересня, мешканці частини Залізничного району залишаться без води. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

З 09:00 год. 7 вересня проводитимуть ремонтні роботи у котельні на вул. С. Петлюри, 4а. Відтак тимчасово не буде подаватися гаряче водопостачання до кількох будинків Залізничного району.

Так, орієнтовно до 12 вересня,без гарячого водопостачання будуть будинки за такими адресами:

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  • вул. Кульчицька, 1−16в;
  • вул. Виговського, 39−65(непарні);
  • вул. Любінська, 89−107(непарні);
  • вул. С. Петлюри, 2−31;
  • вул. Садова, 27а,
  • вул. Чуваська, 29.

Відновлення гарячого водопостачання заплановано з 18:00 год 12 вересня.

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