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У суботу трамваї № 3 та № 9 курсуватимуть за зміненими маршрутами

Ольга Денисяка

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На пл. Івана Франка замінятимуть трамвайне пересічення. Відтак впродовж суботи, 5 серпня, трамваї  № 3 та № 9 тимчасово курсуватимуть за зміненими маршрутами. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

У п’ятницю, 4 вересня, з 22:00 год. розпочнуться роботи зі заміни трамвайного пересічення на площі Івана Франка. Роботи планують завершити до кінця дня 5 вересня.

У зв’язку з цим, в суботу, 5 вересня, трамвайні маршрути № 3 та № 9 тимчасово курсуватимуть за зміненими маршрутами в об’їзд через Академію Мистецтв до центру:

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  • маршрут № 3 курсуватиме: Аквапарк – Академія Мистецтв – площа Соборна;
  • маршрут № 9 курсуватиме: Залізничний Вокзал – Академія Мистецтв – Торф’яна.

Відтак ЛКП «Львівелектротранс» просить водіїв на цій ділянці дороги звертати увагу на дорожні знаки та попереджувальні вказівники об’їзду.

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