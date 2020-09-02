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У Львові шукають охочих стати екопатрульними

Соломія Головіна

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Управління екології оголосило набір волонтерів у  екопатруль. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Мешканці, що вболівають за стан довкілля у місті можуть долучитися до екологічного патруля у межах Львова, і стати громадським інспектором або інспекторкою з охорони довкілля.

Так, наприкінці серпня виконавчий комітет міської ради проголосував за створення екологічного патруля у Львові. Він працюватиме на базі комунального підприємства «Адміністративно-технічне управління» Львівської міської ради та у тісній співпраці із Державною екоінспекцією у Львівській області. Це перший такий досвід в Україні, адже екопатрулі працюватимуть не як громадські активісти, а на базі Львівської міської ради та водночас матимуть посвідчення від Державної екоінспекції.

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Екопатрульні регулярно патрулюватимуть місто та околиці і фіксуватимуть будь-яке порушення щодо природоохоронного законодавства. Аби їхня робота була максимально ефективною, спочатку їх навчатимуть працівники Держекоінспекції. А після навчання їм вручать спецпосвідчення від Держекоінспекції. Такий документ дозволить екопатрулю інформувати, попереджати, а також складати адмінпротоколи та, за потреби, викликати поліцейських.

Вимоги до охочих стати екопатрульним:

  1. Середня або вища освіта (бакалавр, спеціаліст, магістр).
  2. Досвід громадської чи іншої діяльності у сфері охорони довкілля або суміжних сферах не менше двох років.
  3. Знання основ екології та природоохоронного законодавства.

Охочих стати екопатрульними у Львові просять заповнити онлайн-форму за цим посиланням: https://forms.gle/khZZVwHRuZswJc8m9 або до 30 вересня надіслати на електронну пошту управління екології та природних ресурсів [email protected] резюме у довільній формі (обов’язково вказати контактні дані). Якщо виникають питання, можна телефонувати за тел. 297 57 55 або 297 59 82.

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