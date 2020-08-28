На вулицях Львова з'явиться екопатруль: як працюватиме

У Львові згідно із рішенням виконкому буде створено екологічний патруль. Екопатрулі працюватимуть не як громадські активісти, а на базі Львівської міської ради та водночас матимуть посвідчення від Державної екоінспекції. Детальніше про особливості їхньої роботи розповіла ГО «Інститут просвіти», передає пресслужба ЛМР.

Екопатруль працюватиме на базі комунального підприємства «Адміністративно-технічне управління» Львівської міської ради та у тісній співпраці із Державною екоінспекцією у Львівській області.

Що таке екопатрулі та як вони працюватимуть?

Екопатрулі – це рейдові групи, які регулярно патрулюватимуть місто та околиці і фіксуватимуть будь-яке порушення щодо природоохоронного законодавства.

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Рейдові групи формуватимуть у міській раді з громадських інспекторів, людей, які мають громадянську свідомість та розуміння, що майбутнє екології залежить від кожного із нас. Аби їхня робота була максимально ефективною, спочатку їх навчатимуть працівники Держекоінспекції. А після навчання їм вручать спецпосвідчення від Держекоінспекції. Такий документ дозволить екопатрулю інформувати, попереджати, а також складати адмінпротоколи та за потреби викликати поліцейських.

Ще однією суттєвою перевагою буде виїзд на маршрути у вільний від основної роботи час, а отже, у будь-який час доби.

У яких місцях переважно патрулюватимуть?

«Стихійні сміттєзвалища, місця скидів каналізаційних стоків у річки – найболючіші питання і водночас місця, де найчастіше з’являтиметься екопатруль. Рудно, Брюховичі, район аеропорту, околиці Львова – найвразливіші у цих питаннях. «Люди мають розуміти, що вони повинні не лише вимагати чистого довкілля, а й самі активно до цього долучатися. А в нас у районах малої забудови нерідко місцеві навіть не мають договорів на вивіз сміття», – каже начальник Державної екоінспекції у Львівській області Микола Маланич.

Серед повноважень екопатрулів – також виявлення фактів незаконної вирубки лісу, несанкціоновані полювання, забруднення повітря, ґрунту, об’єктів благоустрою тощо.

Стихійні смітєєзвалища – найболючіші питання та місця, де найчастіше пильнуватиме екопатруль.

До прикладу, через два тижні розпочнуться чергові підпали сухої трави і Львову загрожує повне задимлення. Це шкідливо не лише довкіллю, а й здоров’ю.

«На такі точкові проблеми треба одразу реагувати і тут на екопатруль особливі сподівання. У перспективі громадські екопатрулі також треба залучати до профілактичних бесід зі школярами. Бо, як показує досвід, – екосвідомість треба виховувати з дитинства. Загалом поява екопатруля та його регулярні рейди – це і суттєве підсилення у роботі екоінспекторів. І, що важливо, велика профілактична робота, яка має вплинути на свідомість громадян та їхнє розуміння, що починати дбати про навколишнє середовище треба із себе. Тому насамперед ми очікуємо, що в частині зменшення забруднення нашого довкілля ми досягнемо помітних результатів», – зауважив Микола Маланич.

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